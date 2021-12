Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na terça, 14/12

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 14 de dezembro (14/12), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Um Faz De Conta Que Acontece"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 14 de dezembro (14/12), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Adam Shankman, "Um Faz De Conta Que Acontece" é um longa-metragem de comédia.

Skeeter Bronson trabalha em um grande hotel. Até que um dia, ao contar histórias para seus sobrinhos antes de dormir, ele se depara com essas histórias tornando-se realidade.

Ao perceber isso, ele tenta tirar proveito, contando coisas que ele quer que aconteçam. No entanto, a improvisão dos sobrinhos no meio das histórias faz com que tudo se torne imprevisível.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"Um Faz De Conta Que Acontece"

Quando: hoje, terça-feira, 14 de dezembro (14/12), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

