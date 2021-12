Lives de domingo, 12 de dezembro (12/12): Letrux, Charles Gavin e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 12 de dezembro (12/12), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 12 de dezembro (12/12)

Sob demanda: Espetáculo de teatro "Onde Está Liz dos Santos?", até 30/12

Onde: YouTube

Sob demanda: Cinema: Filme "O Artista e A Força do Pensamento", sobre o coreógrafo Marcos Abranches

Onde: YouTube

Sob demanda: Cinema: Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo

Onde: site

10 horas: Música: Charles Gavin em um bate-papo com o Clube do Vinil de Mossoró

Onde: YouTube

17 horas: Música: Projeto Pôr do Sol Fortaleza com Cleane Sampaio, Isabela Serpa e Felipe Adjafre

Onde: Instagram

18 horas: Música: Letrux com lançamento do álbum "Letrux aos Prantos"

Onde: Instagram e YouTube





