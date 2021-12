Domingo Maior hoje, 12: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 12 de dezembro (12/12). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 12 de dezembro (12/12), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'Mad Max: Estrada Da Fúria'. Com os atores Courtney Eaton e Tom Hardy no elenco, o longa é dirigido por George Miller e será exibido logo depois do programa Fantástico.

Após ser capturado por Immortan Joe, um guerreiro das estradas chamado Max se vê no meio de uma guerra mortal, iniciada pela imperatriz Furiosa na tentativa de salvar um grupo de garotas.

Também tentando fugir, Max aceita ajudar Furiosa em sua luta contra Joe e se vê dividido entre mais uma vez seguir sozinho seu caminho ou ficar com o grupo.

Mad Max: Estrada Da Fúria

Quando: Hoje, domingo, 12 de dezembro (12/12), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

