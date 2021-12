Festival de Juventude de Fortaleza reúne Bota Pó e Yarley Ara

O Festival da Juventude de Fortaleza, também conhecido como "JuvFest", acontece entre terça-feira, 14, e quinta-feira, 16, no Cuca do José Walter

O Festival da Juventude de Fortaleza (JuvFest), voltado para os jovens que residem na capital cearense, acontece entre terça-feira, 14, e quinta-feira, 16, em formato híbrido. O evento terá ações presenciais no Cuca do José Walter e também será transmitido pelo canal do Youtube da Juv.TV.

Nas datas, influenciadores digitais estarão presentes para participar do bate-papo “Comunicação e Juventudes: o presente tem menos de 30”, marcado para ocorrer na terça, a partir das 19 horas. Os convidados são: Yarley Ara, que mostra o cotidiano da periferia da Cidade com bom humor, e Alexia Brito, conhecida como “Bota Pó” nas redes sociais e que compartilha dicas sobre maquiagem e moda.

Os dois estarão juntos de Léo e Dudu Suricate, criadores da página de humor “Suricate Seboso” e co-idealizadores da Vetinflix, selo de projetos audiovisuais realizados em Fortaleza.

Durante os três dias de realização do evento, haverá discussões sobre diversos assuntos. Por exemplo, a conversa “Eu sou o que visto? Uma discussão sobre moda e identidade”, com participação de David Lee, Guilherme 4town e Vandal. Tem ainda feiras gastronômicas, além oficinas para elaboração de currículos, formas de iniciar na carreira artística, utilização de redes sociais para divulgar trabalhos e mais.

O JuvFest é o primeiro festival das juventudes da Capital, realizada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ). Evento tem caráter formativo e trata de assuntos como artes, meio ambiente, empreendedorismo, economia criativa, saúde e sustentabilidade.

JuvFest

Quando: de terça-feira, 14, a quinta-feira, 16, das 14h às 20 horas

Onde: no Cuca do José Walter (rua 69 - Prefeito José Walter) e no canal do Youtube da JuvTV

Inscrições: até sábado, 11 de dezembro, no site do evento



