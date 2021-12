Projeto Pôr do Sol recebe Linda Sena e Yane Caracas neste domingo, 5

O Projeto Pôr do Sol acontece neste domingo, 5, a partir das 17 horas, em frente ao letreiro "Ceará", no Mucuripe. Linda Sena, Yane Caracas e Felipe Adjafre se apresentarão

O Projeto Pôr do Sol Fortaleza acontece presencialmente neste domingo, 5 de dezembro. O evento, que inicia a partir das 17 horas, ocorrerá em frente ao letreiro “Ceará”, no Mucuripe.

Hoje, uma das convidadas é a cantora, atriz e bailarina Linda Sena. Ela começou a cantar em bares e restaurantes há cinco anos, focando em ritmos como R&B e jazz. Suas apresentações também enveredam pelo pop e pelo rock.

Outra atração será a cantora e compositora Yane Caracas, que passa por todos os gêneros musicais. Além de manter sua carreira solo, também integra os grupos “Sambadelas” e “Maracatu Solar”. Em seu trabalho mais recente, faz uma homenagem ao cantor Ednardo.

Além das duas, o pianista Felipe Adjafre já é uma atração fixa da Beira Mar. Show também será exibido nos perfis do Instagram da Secretaria do Turismo de Fortaleza (@secretariadoturismodefortaleza) e do Felipe Adjafre (@felipeadjafre). Os vídeos ficarão disponíveis nas redes sociais após a transmissão.

O Pôr do Sol ocorre uma vez por mês na Barra do Ceará. A iniciativa também está mensalmente na Messejana. A cada duas semanas, o evento continua com Felipe Adjafre na avenida Beira Mar.

Projeto Pôr do Sol

Quando: domingo, 5, a partir das 17 horas

Onde: em frente ao letreiro “Ceará”, no Mucuripe e nos perfis do Instagram @secretariadoturismodefortaleza e @felipeadjafre



