Magnolia Cultural exibe primeiro corte de filmes produzidos na pandemia

A Magnolia Cultural vai exibir o primeiro corte de dois longas-metragens que foram produzidos durante a pandemia do coronavírus. Os projetos foram primeiro idealizados para o teatro, porém, com o isolamento social, houve o processo de adaptação para a linguagem do cinema.

As obras serão transmitidas durante o evento denominado de “Mostra Magnolia Cultural Primeiro Corte”, que acontece entre 14 e 15 de dezembro, na Casa Absurda.

No primeiro dia, haverá a exibição de “Pra não faltar amor”, dirigido por Lucas Sancho. A obra, que traz elementos dos musicais, fala sobre o processo de se tornar adulto. Entre caminhos diferentes e sonhos deixados no passado, um grupo de melhores amigos da mesma escola se separa no último ano letivo.

Cada um segue uma trajetória distinta: Bia e Letícia viram mochileiras; Marcelo se assume gay e abre seu próprio empreendimento; Mari se forma em medicina e enfrenta problemas em seus relacionamentos amorosos; João é um workaholic e corretor da bolsa de valores; e Henrique é um cineasta solitário.

As músicas, que são releituras da banda Los Hermanos, é cantada ao vivo pelos próprios atores. “Pra não faltar amor” mostra as expectativas frustradas dos jovens adultos da atualidade.

O dia 15 de dezembro contará com transmissão de “O Homem Novo”, com direção de Lucas Sancho e roteiro de Tércia Montenegro. Com elementos do “cinema noir”, longa-metragem reflete sobre a importância da ação contra governos autoritários.

Tudo acontece no dia em que um novo presidente toma posse em um país. Em um quarto de hotel, o político conversa no telefone e precisa lidar com a presença de uma camareira. Obra audiovisual lança luz aos bastidores da política e aos movimentos de resistência.

Após a exibição de “Pra não faltar amor” e “O Homem Novo”, haverá uma conversa ao vivo com Lucas Sancho na Casa Absurda. Ele falará sobre seus trabalhos com o objetivo de reunir impressões do público para o corte final.

Mostra Magnolia Cultural Primeiro Corte

Quando: 14 e 15 de dezembro, às 20 horas

Onde: na Casa Absurda (rua Isac Meyer, nº 108 – Aldeota)



