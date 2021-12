Lives de sábado, 04 de dezembro (04/12): Lulu Santos, Marina Sena e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, sábado, 04 de dezembro (04/12); Lulu Santos se apresenta com a Orquestra Ouro Preto e Marina Sena participa do Juntas Festival

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 04 de dezembro (04/12), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 04 de dezembro (04/12)

Sob demanda: Espetáculo de teatro "Onde Está Liz dos Santos?", até 30/12

Onde: YouTube

10 horas: Festival Feira Preta: Experiências pretas na moda com Guia Negro

Onde: site do festival

13 horas: Abertura do Juntas Festival, com a apresentadora Rita Batista

Onde: YouTube

13h05min: Música: Bate-papo e show de MC Tha (Juntas Festival)

Onde: YouTube

14h20min: Debate: Empreendedorismo - Tirando do papel (Juntas Festival)

Onde: YouTube

15 horas: Festival Feira Preta: SP Perifas Brasilândia convida Tay Olua

Onde: site do festival

15h25min: Música: Bate-papo e show de Kell Smith (Juntas Festival)

Onde: YouTube

16h40min: Debate: Consumo consciente - Moda e sustenatabilidade (Juntas Festival)

Onde: YouTube

17 horas: Festival Feira Preta: SP Perifas Cidade Tiradentes convida NP Vocal

Onde: site do festival

17h45min: Música: Bate-papo e show de Marina Sena (Juntas Festival)

Onde: YouTube

18 horas: Música: Festival de rock ForCaos

Onde: YouTube

18h50min: Debate: Economia do cuidado e o trabalho doméstico invisibilizado (Juntas Festival)

Onde: YouTube

19 horas: Música: Festival da Música de Fortaleza (final)

Onde: YouTube

19h55min: Música: Bate-papo e show de Tulipa Ruiz (Juntas Festival)

Onde: YouTube

20h30min: Música: Lulu Santos se apresenta com Orquestra Ouro Preto

Onde: YouTube

23 horas: Música: Mau y Ricky HBO Live On Max

Onde: na HBO Max

