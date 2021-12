Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quinta, 02/12

Um filme infantil vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 2 de dezembro (02/12), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Enrolados"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 2 de dezembro (02/12), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Nathan Greno e Byron Howard, "Enrolados" é um longa-metragem infantil.

Flynn Ryder é o bandido mais procurado e sedutor do reino. Um dia, em plena fuga, ele se esconde em uma torre. Lá, conhece Rapunzel, uma jovem prestes a completar 18 anos que tem um enorme cabelo dourado, de 21 metros de comprimento.

Rapunzel deseja deixar seu confinamento na torre para ver as luzes que sempre surgem no dia de seu aniversário. Para tanto, faz um acordo com Flynn.

Ele a ajuda a fugir, e ela lhe devolve a valiosa tiara que tinha roubado. Só que a mamãe Gothel, que manteve Rapunzel na torre durante toda a sua vida, não quer que ela deixe o local de jeito nenhum.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"Enrolados"

Quando: hoje, quinta-feira, 2 de dezembro (02/12), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

