Projeto da Film Commission de Fortaleza é anunciado pela Secultfor

Estão em andamento os processos para a concretização da Film Commission de Fortaleza, uma comissão ligada à Prefeitura, a partir da Secretaria da Cultura do Município, que deve facilitar os processos para filmagens audiovisuais e divulgar a Cidade como um destino “film friendly”, ou seja, amigável ao setor, em um estímulo para a utilização de Fortaleza como cenário para produções de fora. O projeto foi oficialmente anunciado pelo titular da Secultfor Elpídio Nogueira na manhã desta quinta, 2, no seminário “Diálogos com o Audiovisual – Perspectivas Econômicas”, realizado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). A atividade compõe o 31º Cine Ceará.

Presentes em diversas outras cidades do País, como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, as film commissions atuam no incentivo, facilitação e apoio para produções audiovisuais, atuando, por exemplo, no processo de permissões e licenças para filmagens em vias públicas e equipamentos municipais.

A Film Commission Fortaleza é uma demanda forte do setor audiovisual local e teve articulação em diferentes frentes, incluindo a Câmara Setorial do Audiovisual, presidida por George Frota.

A instauração oficial da comissão na Cidade terá impactos que vêm em união com os artístico-culturais, uma vez que a chegada de mais produções audiovisuais a Fortaleza pode mexer, também, com os setores de turismo, hotelaria, alimentação, transporte, segurança e locação de equipamentos, por exemplo, movimentando a economia local.

Um grupo de trabalho foi recentemente instaurado para estruturar o órgão de Fortaleza, composto pelas secretarias municipais de Cultura, Turismo e Finanças; as secretarias estaduais de Cultura e Turismo; a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova); a Associação Cultural Cine Ceará; o complexo cultural Vila das Artes; a Universidade Federal do Ceará (UFC); a Universidade de Fortaleza (Unifor); o Serviço Social do Comércio (Sesc); e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“A Film Commission está numa etapa de consolidar toda essa trajetória. Temos uma equipe já montada e estamos no pensamento de elaborar o decreto para apresentar ao prefeito, para enviar para a Câmara, regulamentando toda a realização de filmagens na cidade”, informa o secretário.

“Com isso, esperamos, além da captação de recursos, facilitação para os produtores e diretores de cinema e, também, levar o nome da cidade de Fortaleza para os rincões mais distantes de artistas que querem realizar produções cinematográficas”, avança o gestor. “Considerando que Fortaleza é a quinta capital do País, ela deve ser inserida nesse cenário de cinematografia", reforça.



