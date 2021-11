Tela Quente hoje: o que vai passar segunda, 29 de novembro (29/11)

Um filme estadunidense vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 29 de novembro (29/11), às 23h05min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Spike Lee, “Infiltrado Na Klan” é um longa-metragem de drama policial.

Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas. Quando precisava estar fisicamente presente, enviava um outro policial branco no seu lugar.

Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

O filme, que conta uma história baseada em fatos reais, tem John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, Topher Grace e Alec Baldwin no elenco.

Veja trailer

Tela Quente hoje

"Infiltrado na Klan"

Quando: hoje, segunda-feira, 29 de novembro (29/11), às 23h05min

Onde: no canal aberto da Globo

