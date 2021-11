Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na segunda, 29/11

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 29 de novembro (29/11), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Beleza Oculta"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 29 de novembro (29/11), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Pedro Antonio Paes, "Beleza Oculta" é um longa-metragem de drama.

Após uma tragédia pessoal, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a morte, o tempo e o amor - algo que preocupa seus amigos.

Mas o que parece impossível se torna realidade quando essas três partes do universo decidem responder. Morte, Tempo e Amor vão tentar ensinar o valor da vida para o protagonista.

Lançado em 2016, filme conta com Keira Knightley, Helen Mirren, Will Smith e Kate Winslet no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"Beleza Oculta"

Quando: hoje, segunda-feira, 29 de novembro (29/11), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

