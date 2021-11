Lives de domingo, 28 de novembro (28/11): Jorge Du Peixe, Pôr do Sol e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 28 de novembro (28/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 28 de novembro (28/11)

15 horas: Música: Perifas Grajaú recebe Pagode da 27 (Festival Feira Preta)

Onde: site do festival

17 horas: Música: Projeto Pôr do Sol Fortaleza, com Giordano, duo Outrora e Felipe Adjafre

Onde: Instagram e YouTube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

17 horas: Preta Sonora - SP Perifas Campo Limpo convida Maracatu Ouro do Congo (Festival Feira Preta)

Onde: site do festival

18 horas: Música: Jorge Du Peixe com lançamento do disco Baião Granfino

Onde: YouTube e Instagram

19 horas: Dança: Intergaláctico", com Maria Epinefrina

Onde: Sympla

20 horas: Audiovisual: Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Onde: TV Cultura

21 horas: Dança: Intergaláctico", com Maria Epinefrina

Onde: Sympla

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Mais sobre live

Tags