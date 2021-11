Domingo Maior hoje, 28: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 28 de novembro (28/11). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 28 de novembro (28/11), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'O Protetor'. Com os atores Denzel Washington e David Harbour no elenco, o longa é dirigido por Antoine Fuqua e será exibido logo depois do programa Fantástico.

Baseado na série de televisão "The Equalizer", dos anos 1980, o filme apresenta Robert McCall, um homem misterioso que costumava trabalhar como oficial da polícia.

Motivado pelas injustiças sociais, ele ajuda vítimas e qualquer pessoa em perigo. A protegida da vez é Teri, jovem explorada sexualmente por mafiosos russos.

Filme do Domingo Maior hoje, 28

O Protetor

Quando: Hoje, domingo, 28 de novembro (28/11), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

