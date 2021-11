Temperatura Máxima hoje, 21: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 21 de novembro (21/11), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Pantera Negra". Com os atores Chadwick Boseman e Michael B. Jordan no elenco, o longa é dirigido por Ryan Coogler, sendo exibido logo depois do programa Esporte Espetacular.

Após a morte do rei T'Chaka, o príncipe T'Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo.

T'Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha.

Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 21



Qual filme: Pantera Negra

Quando: Hoje, domingo, 21 de novembro (21/11), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

