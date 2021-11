Lives de domingo, 21 de novembro (21/11): Luciana Mello, Feira Preta e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, domingo, 21 de novembro (21/11); A cantora Luciana Mello participa de live no Sesc e o Festival Feira Preta segue com sua programação

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 21 de novembro (21/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 21 de novembro (21/11)

10 horas: Experiências pretas na moda com Guia Negro (Festival Feira Preta)

Onde: site Festival Feira Preta

17 horas: Teatro: Memórias de um Baobá - Grupo Maleta de Histórias

Onde: YouTube

17 horas: Música: Márcia Tauil

Onde: YouTube

17 horas: Música: Perifas Grajaú recebe Pagode da 27 (Festival Feira Preta)

Onde: site Festival Feira Preta

18 horas: Música: Luciana Mello

Onde: Instagram e YouTube

19 horas: Música: Show Tasha & Tracie (Festival Feira Preta)

Onde: site Festival Feira Preta



