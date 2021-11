Lives de sábado, 20 de novembro (20/11): Emicida, Reik e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, sábado, 20 de novembro (20/11); Emicida faz show no Festival Feira Preta e Reik se apresenta no Live On Max

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 20 de novembro (20/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 20 de novembro (20/11)

10 horas: Audiovisual: Fashion Filme - Celebrando o Corre (Festival Feira Preta)

Onde: site Festival Feira Preta

16h30min: "Leituras Pretas", com Mariane Romão

Onde: Instagram

18 horas: "África Nordestina", com Adda Kyttanda

Onde: Instagram

18 horas: Vídeo-performance: "Num-Dengo", com Ed Borges e Tamara Lopes no Zona de Criação do Porto Dragão

Onde: YouTube

19 horas: Vídeo mapping com Coletivo Coletores no Theatro Municipal (Festival Feira Preta)

Onde: site Festival Feira Preta

19 horas: Tanto Mar - Coletivo Ponto

Onde: YouTube

20 horas: Música: Emicida no Festival Feira Preta 2021

Onde: Facebook e Instagram

Mais info: site Festival Feira Preta

23 horas: Música: Reik no HBO Live On Max

Onde: na HBO Max

