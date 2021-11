Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 19/11

Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 19 de novembro (19/11), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "MIB - Homens De Preto 2"

Quatro anos se passaram desde que os agentes caçadores de extraterrestres Kay e Jay evitaram um desastre interplanetário. Kay retorna à tranquilidade da vida civil e Jay permanece trabalhando para a MIB, agência secreta do governo responsável pela monitoração de atividades alienígenas.

Ao investigar um crime de rotina, Jay desvenda um diabólico plano armado por Serleena, monstruosa alienígena que está no planeta.

Lançado em 2002, filme conta com Tommy Lee Jones, Will Smith, Rip Torn, Rosario Dawson, Lara Flynn Boyle e Patrick Warburton no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde



Sessão da Tarde hoje

"MIB - Homens De Preto 2"

Quando: hoje, sexta-feira, 19 de novembro (19/11), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

