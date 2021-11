Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 17/11

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 17 de novembro (17/11), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 17 de novembro (17/11), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Thomas Carter, "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" é um filme de drama.

Ben Carson (Cuba Gooding Jr.) era uma criança pobre, que não tinha um bom desempenho na escola, até que sua mãe Sonya (Kimberly Elise) encontrou uma maneira de fazê-lo melhorar o desempenho.

Toda semana obrigava os filhos a escolherem dois livros para ler. No final de cada leitura, eles tinham que entregar um resumo do que haviam aprendido com a história.

Então o menino passou a escolher temas que o interessavam e, consequentemente, aprimorava sua visão de mundo. Esse estímulo para os estudos fez com que, décadas mais tarde, ele se tornasse o diretor do centro de neurologia pediátrica do hospital universitário Johns Hopikins.

Mas foi em 1987 que alcançou renome mundial: ele foi responsável por desempenhar uma cirurgia bem-sucedida para separar dois gêmeos siameses.

Lançado em 2009, filme conta com Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis e Ele Bardha no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde



Sessão da Tarde hoje

"Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"

Quando: hoje, quarta-feira, 17 de novembro (17/11), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

