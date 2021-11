Temperatura Máxima hoje, 14: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de comédia vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Uma Família De Dois". Com os atores Omar Sy e Gloria Colston no elenco, o longa é dirigido por Hugo Gélin, sendo exibido logo depois do programa Esporte Espetacular.

Samuel nunca foi de ter muitas responsabilidades. Levando uma vida tranquila ao lado das pessoas que ama no litoral sul da França, ele vê tudo mudar com a chegada inesperada de uma bebê de poucos meses chamada Glória, sua filha.

Incapaz de cuidar da criança, ele corre para Londres a fim de encontrar a mãe biológica, mas, sem sucesso, decide criá-la sozinho.

Oito anos depois, quando Samuel e Glória se tornam inseparáveis, a mãe retorna para recuperar a menina.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 14



Qual filme: Uma Família De Dois

Quando: Hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

