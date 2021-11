Lives de sexta, 12 de novembro (12/11): Disney+ Day, Mostra Sesc e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 12 de novembro (12/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 12 de novembro (12/11)

Confira aqui a programação completa da Mostra Sesc Cariri de Culturas

8 horas: Literatura: "Maracá" (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube



9 horas: Teatro: Espetáculo "Pacoitão Para Mudar o Mundo" (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube



10 horas: Teatro: Espetáculo "As Aventuras de João Sortudo" (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube



11 horas: Disney+ Day

Onde: Twitter, Facebook e Instagram



11 horas: Debate: Ricardo Galvão no 10º Debate Grandes Nomes O POVO

Onde: YouTube



13 horas: Pitty

Onde: em seu canal na Twitch

15 horas: Patrimônio: Caminhos dos Tesouros Vivos da Cultura do Cariri (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube



16 horas: Contação de Histórias: "Mãe Canibal e Maria Angula", com Edivaldo Batista

Onde: YouTube



16h30min: Tradição: Festa de Santo Antônio - Patrimônio Cultural (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube



17 horas: Dança: Artista em Pauta, com Ewerson Vitoriano

Onde: YouTube



18 horas: Teatro: Espetáculo "Limões Ensolarados" (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube



19 horas: Audiovisual: Tráfegos em Travessias - Doroti Martz (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: Instagram



19 horas: Audiovisual: Corpo Monumento - Alexandre Salomão (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: Instagram



19 horas: Literatura: Desce a Letra (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube



20 horas: Música: Trajetória de um articulador cultural sertanejo (Luizinho Barbosa)

Onde: YouTube



20h30min: Música: Clarividência - Dudé Casado (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube



