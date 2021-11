20 anos de ‘Velozes e Furiosos’: conheça história e curiosidades da saga

A franquia "Velozes e Furiosos" conta com nove filmes lançados no período de duas décadas; mais produções já estão nas previsões para o futuro

Quando o primeiro filme de “Velozes e Furiosos” foi lançado há duas décadas, o diretor Rob Cohen e os roteiristas Gary Scott Thompson e Davi Ayer não tinham noção do sucesso que a história seria entre o público. Basta analisar seu elenco de protagonistas: Paul Walker (1973 - 2013) tinha atuado em papéis secundários em longas-metragens voltados para adolescentes, como “Ela É Demais” (1999); Vin Diesel também tinha poucos trabalhos em sua carreira e havia acabado de estrelar a obra de ficção-científica “Eclipse Mortal” (2000). Seus nomes ainda eram desconhecidos entre estadunidenses e espectadores do exterior. E, mesmo que a crítica especializada mostre suas opiniões negativas a cada novo lançamento da saga, tornou-se um dos grandes sucessos da indústria cinematográfica.

Já na primeira produção, arrecadou mais de 207 milhões de dólares - o quíntuplo do custo para o orçamento. A fórmula para o êxito se baseou em seu enredo aparentemente simples, repleto de violência e carros destruídos. Mas a narrativa, ao passo que utiliza todos os clichês do gênero de ação, também mostra algo além: a força da amizade e da família em meio ao caos das realidades de seus personagens.

Todo o universo de “Velozes e Furiosos” começa com Dominic Toretto (Vin Diesel), o líder de uma gangue de corridas de rua em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele, porém, está sendo investigado por ser o suposto responsável por um assalto a um caminhão que transportava mercadorias eletrônicas. O encarregado dessas investigações é Brian O’Conner (Paul Walker), um policial do departamento de polícia da cidade da Califórnia que deve se infiltrar no grupo para descobrir se Toretto é o autor dos crimes.

A partir destes contextos, há carros que chamam a atenção dos entusiastas automotivos: Mazda RX-7, Toyota Supra 1994, Honda S2000, Dodge Charger R/T 1970 e Chevrolet Chevelle SS 1970 são alguns dos que aparecem. As marcas e os estilos dos automóveis variam a cada novo filme e ganham outros contextos a depender das histórias.

Além de ter se tornado a maior franquia do estúdio Universal Pictures, ultrapassando títulos como “Shrek” e “Jurassic Park”, a obra também ganhou uma série animada, chamada de “Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto”. A websérie, disponível na plataforma de streaming da Netflix, segue dentro do mesmo universo das narrativas e conta com um arco similar: Tony Toretto, primo de Dominic, é recrutado por uma agência governamental para se infiltrar em uma organização criminosa disposta a dominar o mundo. A segunda temporada, inclusive, tem uma missão no Rio de Janeiro.

A saga, porém, sofreu com uma tragédia que provocou uma mudança nos fãs, nos profissionais que trabalham nos filmes e no próprio enredo. O ator Paul Walker faleceu em 2013 durante um acidente de carro. Ele, que ganhou visibilidade com “Velozes e Furiosos”, estava no início das filmagens de “Velozes e Furiosos 7” quando morreu. A situação fez com que os roteiristas interrompessem a programação e precisassem reformular sua história. Seu personagem, Brian O’Conner, foi aposentado e recebeu uma homenagem no longa-metragem.

Para finalizar sua trajetória sem pontas soltas, o estúdio utilizou tecnologias para reconstituir seu rosto a partir de conteúdos já gravados anteriormente. Além disso, cenas antigas nunca vistas foram usadas em momentos de ação. Os dois irmãos de Walker também serviram como dublês para partes em que não é possível ver o rosto dele com clareza. Nos últimos minutos do filme, o grupo se reúne. Vin Diesel e Paul Walker se encontram em carros diferentes, no meio da rua, e seguem por caminhos opostos ao som de “See You Again”, de Whiz Khalifa com Charlie Puth.

Próximas produções

A franquia de “Velozes e Furiosos” está prevista para terminar no décimo filme, que será dividido em dois. Os longas-metragens devem ser lançados nos cinemas em 2023 e 2024, respectivamente, por causa dos atrasos provocados pela pandemia do coronavírus. As expectativas são que quase todo o elenco original retorne, como Vin Diesel, Michelle Rodrigues, Jorgana Brewster, Sung Kang, Chris Bridges e Tyrese Gibson. John Cena, Charlize Theron e Jason Stathan também podem voltar.

Há, porém, um problema que envolve o fim da narrativa: a rivalidade entre The Rock e Vin Diesel, que se tornou pública há cinco anos. Na época, Dwayne Johnson publicou uma postagem em seu perfil no Instagram em que criticava alguns de seus colegas de filmagem.

Apesar de estar oficialmente fora do restante da saga, Vin Diesel recentemente escreveu um texto em suas redes sociais pedindo o retorno do amigo e ex-colega de cena. "Meu irmão mais novo, Dwayne... chegou a hora. O mundo aguarda o final de ‘Velozes e Furiosos 10’. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne em minha casa. Não há feriado que passe que eles e você não se mandem felicidades”, disse.

“O legado o aguarda. Eu disse a você anos atrás que iria cumprir minha promessa a Pablo (Paul Walker). Jurei que iríamos alcançar e manifestar o melhor na final que é 10! Digo isso por amor... Mas você tem que aparecer, não deixe a franquia ociosa. Você tem um papel muito importante a cumprir. Hobbs não pode ser tocado por nenhum outro. Espero que você esteja à altura da ocasião e cumpra seu destino”, pediu a ele. O ator, porém, ainda não se manifestou.

Há poucos detalhes sobre o fim da história. O diretor Justin Lin já falou em entrevistas sobre a possibilidade de trazer de volta o personagem de Paul Walker. "Eu penso nessa possibilidade todos os dias. Mas eu sei que a decisão de manter o personagem vivo no universo foi tomada enquanto eu estava fora. Então eu tenho que ser respeitoso com essa decisão. Eu preciso me sentir bem e confiante em tudo o que nós acabarmos fazendo”, comentou ao Cine POP.

Onde assistir

Velozes e Furiosos (2001)

O policial Brian O’Conner (Paul Walker) é encarrgado de investigar Dominic Toretto (Vin Diesel), o líder de uma gangue de corridas de rua em Los Angeles. Este é o suposto responsável por um assalto a um caminhão que transportava mercadorias eletrônicas.

Onde: no Telecine; para alugar em Claro Video, Google Play e Apple TV

+ Velozes + Furiosos (2003)

Brian deixa a polícia, mas precisa participar de uma nova missão. Agora, ele vai se infiltrar no crime organizado de Miami para investigar o transporte de dinheiro sujo provocado por Carter Verone (Cole Hauser), o chefe do tráfico local.

Onde: no Telecine; para alugar em Google Play e Apple TV

Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio (2006)

Sean Boswell (Lucas Black) é um adolescente infeliz, que usa as corridas de rua como válvula de escape. Isso faz com que ele tenha problemas com a polícia e bata o carro. Para evitar a prissão, vai morar com seu pai em Tóquio, onde conhece Twinkie (Bow Wow), que lhe apresenta ao drift.

Onde: no Telecine; para alugar em Claro Video, Google Play e Apple TV

Velozes e Furiosos 4 (2009)

Dominic aparece na República Dominicana aplicando golpes com sua namorada Letty (Michelle Rodriguez) e sua gangue. Eles estão sendo procurados pelo FBI, mas um assassinato cometido por um traficante de drogas faz com que Brian O’Conner cruze o destino deles novamente.

Onde: no Telecine; para alugar em Claro Video e Google Play

Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011)

Dominic é resgatado da prisão por sua irmã, Mia (Jordana Brewster), e Brian. O homem, porém, desaparece. Por isso, os outros dois vão ao Rio de Janeiro para procurar pelo protagonista e se envolvem em uma operação para gerar lucros.

Onde: no Telecine e no Now; para alugar em Claro Video

Velocidade e Furiosos 6 (2013)

O grupo está dividido em vários países depois do golpe no Rio de Janeiro. Mas uma organização de mercenários começa a dominar as ruas. Com isso, os protagonistas se reunirão para combatê-los.

Onde: no Telecine; para alugar em Claro Video e Apple TV

Velozes e Furiosos 7 (2015)

Dom, Brian, Letty (Michelle Rodriguez) e o restante da equipe podem voltar aos Estados Unidos. O problema é que Deckard Shaw (Jason Statham), um assassino profissional, planeja vingança pela morte de seu irmão.

Onde: no Telecine e no Now; para alugar em Claro Video, Google Play e Apple TV

Velozes e Furiosos 8 (2017)

Dom e Letty estão em uma lua de mel em Havana. Entretanto, Cipher (Charlize Theron) aparece para chantager o líder do grupo a ajudá-la em uma operação criminosa. Essa situação reunirá vários amigos na tentativa de enfrentar a antagonista.

Onde: no Telecine e no Now; para alugar em Claro Video e Apple TV

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) nunca foram próximos porque estavam de lados opostos e não tinham personalidades similares. Os dois, entretanto, precisam se unir para combater Brixton (Idris Elba), um homem geneticamente modificado que busca obter um vírus para matar milhões de pessoas.

Onde: no Amazon Prime Video e no Now; para alugar em Google Play e Apple TV

Velozes e Furiosos 9 (2021)

Dominic e Letty vivem uma vida pacata para criar seu filho, Brian. Seus dias ficam turbulentos quando o irmão desaparecido de Dom retorna. Jakob (John Cena) é um assassino que se une a Cipher (Charlize Theron) para enfrentá-los.

Onde: para alugar em Claro Video, Google Play e Apple TV



