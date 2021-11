Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quinta, 11/11

Um filme brasileiro vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 11 de novembro (11/11), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Gustavo Bonafé e Johnny Araújo, "Chocante" é um filme de comédia.

Os anos 1990 marcaram o sucesso da boy band brasileira Chocante. No entanto, 20 anos depois o grupo se separou e os integrantes, Clay (Marcus Majella), Tim (Lúcio Mauro Filho), Téo (Bruno Mazzeo), Toni (Bruno Garcia) e Tarcísio (Rafael Canedo), tomaram rumos diferentes na vida.

Depois do término da banda, os colegas se encontram mais uma vez devido um acontecimento inesperado: a morte de Tarcísio. No funeral, eles decidem se apresentar mais uma vez, em nome dos velhos tempos. No lugar do falecido colega, entra o novato Rod (Pedro Neschling).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lançado em 2017, o filme conta com Bruno Mazzeo, Lúcio Mauro Filho, Pedro Nschling e Marcus Majella no elenco.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Angelina Jolie elogia Marvel por não cortar beijo gay em "Eternos" após boicote de países

Homem de Ferro pode voltar em novas produções da Marvel, diz insider

Dragão do Mar abre inscrições para programa formativo com Sy Gomes

Disney+ faz promoção de assinatura de R$1,90 por um mês; saiba como assinar

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde



Sessão da Tarde hoje

"Chocante"

Quando: hoje, quinta-feira, 11 de novembro (11/11), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags