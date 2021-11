Destaque na Bienal de Arquitetura de Veneza, Juca Máximo abre mostra

"Energy" será lançada no dia 2 de dezembro no Shopping RioMar Fortaleza

O artista plástico Juca Máximo apresenta 42 obras inéditas incluindo esculturas, pinturas, divisórias, instalações e desenhos em uma exposição no Shopping RioMar Fortaleza. A série inédita "Energy" estará disponível a partir do dia 2 de dezembro e retrata a energia como força para a arte.

“A arte é subjetiva, apenas se disfarça de palpável. Sua essência só pode ser tocada pela alma. Uma obra de arte é fruto da energia interna de seu criador, que transmuta tintas, telas e ferros, que são emaranhados de elementos em puro sentimento”, declara.

Após um período doloroso na história da humanidade, que foi a pandemia de Covid-19, Juca acredita que foi necessário encontrar dentro de si energia para se perceber vivo. A ideia é que a exposição mostre a força além do corpo físico, destacando o que há dentro das pessoas. “Minha alma está sem vestes, da mesma forma que cada obra da Energy, e o meu espírito está completamente livre para viver o que a vida espera que eu viva”, diz.

A exibição conta com 26 pinturas, 10 desenhos, 3 instalações, 2 esculturas e 1 divisória. As obras também estarão disponíveis para observação e compra através de arte em forma virtual, conhecida como NFT.

As peças foram produzidas durante 12 meses em diversos espaços, como a casa do artista e o ateliê vivo, que fica dentro da sua galeria. Muitas das instalações foram sendo desenhadas e montadas dentro de oficinas e galpões, onde Juca trabalha em cada etapa, desde o processo de soldagem, pintura e preparação dos materiais.

O lançamento, marcado para o dia 2 de dezembro, terá um coquetel com música, aberto ao público e para convidados. Juca estará presente no evento e poderá falar sobre o seu processo criativo e a sua visão sobre as peças expostas.

Sobre Juca Máximo:

Juca Máximo é artista visual, escultor, designer e ilustrador. Foi eleito "Artista do ano 21/22" pelo Prestige Award em Londres. É o único cearense a ser selecionado para a Bienal de Arquitetura de Veneza 2020, que está sendo exposta em 2021 com a divisória Duality. O artista está entre os 7 nomes brasileiros que foram selecionados para participar da exposição internacional. Vencedor de diversos prêmios, Juca é reconhecido em mais de 20 países ao redor do mundo.



Energy - Juca Máximo Gallery & Studio

Quando: A partir de 02 de dezembro; de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h

Onde: RioMar Fortaleza (Piso L2, em frente ao Elevador Panorâmico)

Entrada Gratuita

