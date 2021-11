Com 32 autores, revista de literatura e artes cearense estreia nova edição

Promover o debate, a reflexão e a difusão cultural: esse é um dos objetivos da revista de literatura e artes cearense “Para Mamíferos”. Reunindo 32 autores e textos que permeiam entre crônicas, contos e poesias, a quinta edição da publicação será lançada no próximo dia 18, no Auditório da Reitoria da UFC. A entrada será gratuita e a revista será vendida durante o evento.

A revista “Para Mamíferos” é editada desde 2010 e foi conduzida inicialmente por escritores como Pedro Salgueiro, Raymundo Netto, Tércia Montenegro e Nerilson Moreira. Em nova edição, recebe em seu quadro novos autores, como Fernando Siqueira, Carlos Vazconcelos e Vitória Régia.

Um dos destaques desta versão mais recente é a contribuição gráfica da escritora cearense Ana Miranda, responsável pelas artes que ilustram a capa e diversas páginas da revista. Agraciada com prêmios como o Prêmio Jabuti, a autora apresenta na publicação ilustrações que se interligam e que acrescentam sentidos aos textos.

Outra novidade desta edição é a reunião de 32 escritores, sendo a maioria estreante em publicações de trabalhos em revistas. Com essa configuração, segundo o jornalista e editor Nerilson Moreira, será possível dar “maior exposição a novos escritores que estão surgindo no mercado cearense”.

Neste número, a seleção se deu pela qualidade dos textos, que variam nas temáticas abordadas. Assim, o nome “Para Mamíferos” se explica pela abrangência de seu conteúdo: nele cabem “todos os gostos, sentimentos, vontades, desejo, paixão e amores”.

Além do interesse na divulgação de novos autores, a revista tem o objetivo de enfatizar “um momento de discussão cultural” e de chamar a “atenção das autoridades” para a necessidade de maior valorização da cultura neste período de pandemia. Sem fins lucrativos, a “Para Mamíferos” foi “bancada” a partir principalmente da ação dos próprios realizadores.

Algo que não mudou em relação às versões anteriores é a opção pela veiculação do conteúdo em papel. De acordo com Nerilson Moreira, essa escolha se dá pela “afetividade” e “sensibilidade” da experiência relacionada à leitura em papel. “Nós sabemos que existe um público que ainda gosta de pegar o papel, de cheirar a tinta. Para algumas pessoas, o papel dá uma conotação de sensibilidade, de afeto”, comenta. Em edições futuras, existe a possibilidade da adaptação do conteúdo aos meios digitais.

Para Nerilson, lançar a quinta edição da “Para Mamíferos” representa a “superação” de dificuldades enfrentadas ao longo do período de construção deste novo número, fossem elas de ordem financeira ou de saúde devido à pandemia. Além disso, alcançar este quinto volume significa reforçar a "credibilidade" e a “reputação” da revista, de acordo com o editor.

“A sensação é de que chegamos ao quinto número de uma revista com credibilidade e reputação, sendo ela o celeiro de discussões e debates literários. Esperamos que possa servir para a melhoria da literatura e das artes cearenses”, destaca.

Nerilson acrescenta: “Nós consideramos que a ‘Para Mamíferos’ é uma estrada sem fim, com um horizonte sem fim. Nós apenas sabemos o ponto de partida. O ponto de chegada deixamos para os leitores”.

A revista estará à venda durante seu lançamento. Depois disso, ficará disponível em bancas e livrarias. No evento, estarão presentes os escritores e autores da mais recente edição. A revista também será distribuída gratuitamente em Faculdades de Letras do Brasil e de países da América Latina, da África e da Europa.

Participaram da publicação os autores Fernando Siqueira, Mailson Furtado, Pedro Salgueiro, Clauder Arcanjo, Maria Luiza Artese, Carlos Vazconcelos, Arilo Assunção, Juliana Marinho, Ricardo Muratori, Nina Rizzi, Sahmaroni Rodrigues, Thiago Coelho, Raymundo Netto, Gina Girão, Leonardo Adolpho, Lia Leite, João Macedo, Afonso Bezerra,Henrique Beltrão, Luiz Vilela, Íris Cavalcante, Marcelino Freire, Nádya Gurgel, Ana Caroline, Magna Maricele, Jesus Irajacy, Virgílio Maia, Muriel Rukeyser, Vitória Régia, Sara Síntique, Mariana Basílio e Dércio Braúna.

Lançamento 5ª Edição “Para Mamíferos”

Quando: dia 18, a partir das 19 horas

Onde: Auditório da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853 - Benfica); entrada pela rua Nossa Senhora dos Remédios, 181)

Entrada gratuita

Preço da revista: R$ 20

Mais informações: [email protected]

