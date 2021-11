Temperatura Máxima hoje, 07: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de drama vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 7 de novembro (07/10), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Histórias Cruzadas". Com os atrizes Emma Stone e Viola Davis no elenco, o longa é dirigido por Tate Taylor, sendo exibido logo depois do programa Esporte Espetacular.

Nos anos 1960, a jovem Skeeter retorna para sua cidade de origem, no interior do estado do Mississipi, determinada a se tornar uma escritora.

Ela começa a entrevistar as mulheres negras da região, que deixam suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca.

Com a ajuda de Aibileen Clark, a empregada da sua melhor amiga, Skeeter irá enfrentar muitas críticas para revelar a dura realidade da sua época.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 7



Qual filme: Histórias Cruzadas

Quando: Hoje, domingo, 7 de novembro (07/11), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

