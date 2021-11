Lives de domingo, 7 de novembro (07/11): Zeca Pagodinho, espetáculos e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 7 de novembro (07/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 7 de novembro (07/11)

15h45min: Cinema: “Ezio Bosso - Le Cose Che Restano” (As Coisas que Restam), de Giorgio Verdelli, no 16º Festival de Cinema Italiano

Onde: site



17 horas: Infantil: oficina virtual “Móbile de Borboleta”, com Soraia Falcão, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC)

Onde: YouTube



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

17 horas: Circo: vídeo-performance “Abissal, mas nem tanto”, de Bianca Ellen e Mariana Chaves, no Porto Dragão

Onde: YouTube



17 horas: Dança: espetáculo “Fica comigo”, da Ateliê do Gesto, na Paralelo 16º Mostra Internacional de Dança Contemporânea

Onde: YouTube



17h30min: Teatro: Coletivo Dama Vermelha apresenta o espetáculo "Que horas ela vem para o chá" no Porto Dragão

Onde: YouTube



19 horas: Multilinguagem: Festival Giro das Artes exibe espetáculos de teatro, dança e música de artistas do Ceará

Onde: YouTube



20h30min: Artes cênicas: temporada Conferência Brasileira de Teatro Não Teatro do Sesc Rio (ingressos liberados às 20h20min no site da Pandêmica Coletivo)

Onde: site



20h30min: Cinema: “I Nostri Fantasmi” (Os Nossos Fantasmas), de Alessandro Capitani, no 16º Festival de Cinema Italiano

Onde: site



21 horas: Artes cênicas: espetáculo “Em Casa a Gente Conversa”, estrelado por Juliana Knust e Cássio Reis, na plataforma Sympla

Onde: site



21h30min: Música: "Zeca Pagodinho com Batuqueiros e Sua Gente" na TNT Brasil

Onde: YouTube



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Mais sobre live

Tags