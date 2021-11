Domingo Maior hoje, 07: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 7 de novembro (07/11). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 7 de novembro (07/11), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'Caçada Ao Presidente'. Com os atores Samuel L. Jackson e Victor Garber no elenco, o longa é dirigido por Jalmari Helander, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

O filme mostra um acidente envolvendo o presidente dos Estados Unidos (Samuel L. Jackson). Após seu avião ser sido abatido por terroristas, o presidente está ferido e perdido no meio de uma zona rural finlandesa.

Sobre o assunto The Masked Singer Brasil: saiba tudo sobre a segunda temporada

Temperatura Máxima hoje, 24: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua vida agora está nas mãos de Oskari (Onni Tommila), um tímido jovem de treze anos de idade que embarcou em uma viagem para provar sua maturidade a si mesmo e sua família, passando 24 horas sozinho na selva, armado apenas com um arco e flecha. Essa improvável dupla terá que se unir para sobreviver aos criminosos que seguem atrás do presidente.

Filme do Domingo Maior hoje, 7

Quando: Hoje, domingo, 7 de novembro (07/11), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags