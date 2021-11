Lives de sábado, 6 de novembro (06/11): Alceu Valença, Mumutante e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, sábado, 6 de novembro (06/11); Alceu Valença estará na #ViradaSP Online 2021 e Mumutante apresenta sua música no YouTube do Porto Dragão

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 6 de novembro (06/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 6 de novembro (06/11)

15h45min: Cinema: filme “Blackout Love”, de Francesca Marino, no 16º Festival de Cinema Italiano

Onde: site



18 horas: Música: Flauberto Gomes apresenta o show “O Caminho” no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube



18 horas: Música: multiartista Mumutante apresenta trabalho musical na temporada Zona de Criação do Porto Dragão

Onde: YouTube



19 horas: Multilinguagem: Festival Giro das Artes exibe espetáculos de teatro, dança e música de artistas do Ceará

Onde: YouTube



19 horas: Cinema: Filme “Um Porto Seguro”, de Li Xiaofeng, na 6ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulodo do #CulturaEmCasa

Onde: site



20 horas: Artes Cênicas: Coletivo Redemoinho apresenta o espetáculo de dança “Onde o Sol Nasce Primeiro” no Centro Cultural Banco do Nordeste

Onde: YouTube



20 horas: Música: Festival on-line #ZiriguidumEmCasa realiza última edição de 2021, com Cláudio Lins, Márcio Moreira, Kika Malk e Renan Rodrix, Daniel Da Hora e mais

Onde: YouTube



20h30min: Artes Cênicas: Temporada Conferência Brasileira de Teatro Não Teatro do Sesc Rio (ingressos liberados às 20h20min no site da Pandêmica Coletivo)

Onde: site



20h30min: Cinema: filme “Una Relazione” (Uma Relação), de Stefano Sardo, no 16º Festival de Cinema Italiano

Onde: site



21 horas: Artes cênicas: espetáculo “Em Casa a Gente Conversa”, estrelado por Juliana Knust e Cássio Reis, na plataforma Sympla

Onde: site

