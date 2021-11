Cearense Max Petterson realiza palestra on-line e gratuita nesta segunda, 8

O ator, youtuber, influenciador digital e humorista cearense Max Petterson abre a programação da “Conexão Unifametro 2021” nesta segunda-feira, 8, às 19 horas, com palestra on-line e gratuita. As inscrições estão abertas pela plataforma virtual do Centro Universitário Fametro (Unifametro).

O evento completo acontece em formato híbrido (presencial e virtual) até a próxima sexta-feira, 12. Além da atividade com Max Petterson, a programação conta com diversas palestras de caráter científico, cultural, social e artístico.

Para as demais atividades da semana, as inscrições seguem até terça-feira, 9, no mesmo canal de comunicação. As transmissões ocorrem via Doity Play, com link disponível próximo ao horário de cada atividade.

“Do Ceará a Paris: O Estudo como Passaporte” é o tema da palestra com Max Petterson. Na atividade, o artista conversa sobre vida, carreira e estratégias de marketing. Nascido no Crato e criado em Farias Brito, municípios da Região do Cariri, o cearense decidiu atravessar o Oceano Atlântico para estudar teatro, em 2014, na Université Vincennes Saint Denis Paris 8.

Em 2017, viralizou na internet com um vídeo abordando o “calor da moléstia” do verão europeu. Desde então, Max faz sucesso com vídeos engraçados sobre o cotidiano em Paris.

Com muito humor, o cearense aproxima a capital francesa ao Cariri por meio do YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch e Facebook. O artista concilia as artes com o trabalho como guia de turismo na França. Recentemente, o ator gravou, ao lado de Monique Alfradique e Edmilson Filho, o filme “Bem-vinda a Quixeramobim” — nova produção do conterrâneo Halder Gomes, diretor da franquia “Cine Holliúdy”.

Conexão Unifametro 2021

Quando: de segunda-feira, 8, a sexta-feira, 12

Inscrições: site



