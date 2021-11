Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 05/11

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 5 de outubro (05/11), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Kirk Jones, "O Que Esperar Quando Você Está Esperando" é um filme de comédia.

Holly (Jennifer Lopez) é uma fotógrafa que quer adotar uma criança. Seu marido, Alex (Rodrigo Santoro), concorda com a ideia, mas, com a proximidade de receber o bebê, ele começa a ter dúvidas se está preparado para a tarefa de ser pai.

Em outro cenário, Wendy (Elizabeth Banks), que sempre sonhou com a gestação, está grávida após dois anos de tentativas. Porém, ela e o marido Gary (Ben Falcone) precisam lidar com a rivalidade do pai dele, Ramsey (Dennis Quaid), que está esperando gêmeos com Skyler (Brooklyn Decker).

Quem também está grávida é Jules (Cameron Diaz), apresentadora de um reality show. Ela ganha a Dança das Celebridades ao lado do parceiro Evan (Matthew Morrison), com quem tem um caso de poucos meses, e engravida sem ter planejado.

Há ainda Rosie (Anna Kendrick), uma vendedora de sanduíches que se envolve com Marco (Chace Crawford), vendedor em outro trailer. Ao engravidar, os dois se aproximam cada vez mais.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde



Sessão da Tarde hoje

"O Que Esperar Quando Você Está Esperando"

Quando: hoje, sexta-feira, 5 de novembro (05/11), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

