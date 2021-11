Tela Quente hoje: o que vai passar segunda, 1º de novembro (01/11)

O filme "Rainhas Do Crime" será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 1º de novembro (01/11). Longa começa a partir das 23h05min, na TV Globo

Um filme canadense vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 1º de novembro (01/11), às 23h05min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Andrea Berloff, “Rainhas Do Crime” é um longa-metragem de ação e drama.

Na década de 1970, em Nova York, as esposas de mafiosos irlandeses ficam no controle dos negócios em Hell's Kitchen depois que agentes do FBI prendem seus maridos.

O grupo é liderado por três mulheres com temperamentos extremamente diferentes, mas que compartilham do mesmo objetivo: proteger a empresa de suas famílias, custe o que custar.

Lançado em 2019, o filme conta com roteiro de Andrea Berloff. No elenco, estão Brian D'arcy James, Domhnall Gleeson, Elisabeth Moss, James Badge Dale, Melissa Mccarthy e Tiffany Haddish.



Veja o trailer

Tela Quente hoje

"Rainhas Do Crime"

Quando: hoje, segunda-feira, 1º de novembro (01/11), às 23h05min



Onde: no canal aberto da Globo



