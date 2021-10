Balas de festim e batidas de carro: acidentes que ofuscaram produções

Incidente em que Alec Baldwin matou diretora de fotografia e feriu diretor de filme gera novas questões sobre a segurança em sets. Uma Thurman e Brandon Lee estão entre as vítimas mais famosas de desastres em gravações.O incidente num set de filmagem do longa-metragem Rust, em que o ator Alec Baldwin causou a morte da diretora de fotografia e feriu o diretor por um disparo acidental nesta quinta-feira (21/10), levanta, mais uma vez, questões sobre as diretrizes de segurança em sets de filmagem. Segundo um assistente de produção, a arma estava carregada com balas de festim. Embora não tenham projéteis reais e sejam largamente usadas em produções cinematográficas, balas de festim podem ser extremamente perigosas se não tiverem sido preparadas ou inspecionadas corretamente ou forem disparadas à curta distância. A polícia comunicou que está investigando que tipo de bala foi disparada e como isso ocorreu. Esse não foi o primeiro acidente do gênero num set de filmagem. Um dos casos mais famosos ocorreu em 31 de março de 1993, matando, aos 28 anos, o ator Brandon Lee, filho do mestre das artes marciais Bruce Lee. Ele foi alvejado acidentalmente no estômago pelo ator Michael Massee durante as filmagens de O corvo. Nesse caso, a arma havia sido carregada com munição de festim, mas não havia sido inspecionada corretamente e ainda continha um projétil de verdade na câmara. Embora o projétil fosse inerte (sem pólvora), a força do disparo das balas de festim fez com que ele tivesse o mesmo efeito de uma bala de verdade, matando Lee. Em janeiro de 2017, outro ator de 28 anos, Johann Ofner, morreu após ser baleado no peito durante as filmagens de um videoclipe de hip hop, em um bar em Brisbane, Queensland, Austrália. Os atores e a equipe realizaram um ensaio geral para as sequências de filmagem "sem testar as armas de fogo", que também foram posteriormente encontradas carregadas de munição ilegal, segundo a investigação. Em 1984, o ator e modelo Jon-Erik Hexum, de 27 anos, morreu após disparar uma arma com balas de festim durante a gravação de uma série. Numa brincadeira, Hexum apontou a arma para a própria cabeça e disparou, julgando erroneamente que a bala de festim era inofensiva. Mas esse tipo de projétil ainda é capaz de causar danos em curta distância por causa da quantidade de pólvora envolvida, tendo o efeito de uma pequena explosão. A bala de festim acabou perfurando o crânio do ator, e ele morreu seis dias depois do acidente. Hollywood tem uma longa história de acidentes no set, envolvendo não só armas de festim como acidentes de carro e corridas de bigas. Lembre outros acidentes de filmagem famosos: 1959 – Um dublê é ferido durante um acidente de filmagem do épico Ben-Hur, estrelado por Charlton Heston. 1982 – Um acidente de helicóptero mata três atores, dois deles crianças, e fere seis no set do filme No limite da realidade. Nos anos seguintes, a equipe de produção é responsabilizada por diversas infrações trabalhistas, levando à introdução de novos padrões de segurança na indústria. 2003 – Durante as filmagens de Kill Bill Vol. 2, de Quentin Tarantino, a atriz principal da obra, Uma Thurman, sofre um acidente de carro, ao perder o controle do veículo que dirigia, colidindo com uma árvore. Ela tem os joelhos esmagados e sofre uma concussão. Turman contou que não se sentia cômoda com a ideia de rodar essa cena, tendo pedido uma dublê, mas acrescentou que Tarantino a pressionou para que atuasse diretamente, dizendo que não haveria perigo. De acordo com a atriz, sua relação com Tarantino se deteriorou por causa do acidente. Tarantino disse que o acidente foi um dos "maiores arrependimentos de sua vida", mas negou que tenha forçado a atriz a realizá-lo. Ele reconheceu que se enganou sobre a segurança na estrada. "Eu não a forcei a entrar no carro. Ela entrou porque confiava em mim", disse. 2007 – Técnico de efeitos especiais envolvido nas filmagens do filme Batman: O cavaleiro das trevas morre em um acidente de carro depois que seu veículo bateu em uma árvore no fim de um teste em uma instalação de efeitos especiais. 2014 – O ator Harrison Ford, então com 71 anos, tem que passar por uma cirurgia após quebrar a perna depois de ser atingido por uma pesada porta de metal hidráulica no set de Star wars: O despertar da força. 2015 – Uma dublê é gravemente ferida em um acidente de motocicleta no set de Resident evil 6: O capítulo final, que leva à amputação de seu braço. Mais tarde, no mesmo set, um dublê morre esmagado sob um veículo. 2017 – Uma dublê morre no set do filme Deadpool 2, no centro da cidade de Vancouver, depois de perder o controle da motocicleta que dirigia, sem capacete, durante uma cena, batendo contra a janela de um prédio do outro lado da rua. md/ek (Efe, Reuters)