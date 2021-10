Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 29/10

00:30 | Out. 29, 2021

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 29 de outubro (29/10), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Super Escola de Heróis"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 29 de outubro (29/10), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Mike Mitchell, "Super Escola de Heróis" é um filme de comédia.

Will Stronghold (Michael Angarano) é filho dos dois maiores super-heróis da Terra: o Comandante (Kurt Russell) e a Super Jato (Kelly Preston). Aos 14 anos, porém, ele ainda não desenvolveu nenhum poder.

O jovem é enviado com sua melhor amiga, Layla (Danielle Panabaker), para a escola de heróis Sky High. No local, os adolescentes são treinados para controlar e aprimorar as habilidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O problema é que existem duas categorias na instituição de ensino: os super-heróis e os ajudantes. Por causa de sua falta de aptidões, Will é colocado no segundo grupo.

Após algum tempo, o garoto tem seus poderes aflorados. Com sua nova realidade, deixa o sucesso subir à cabeça. Mas essa situação pode comprometer a segurança de várias pessoas ao seu redor.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto 31º Cine Ceará: Halder Gomes e Marta Aurélia serão homenageados

Buzz Lightyear, de "Toy Story", ganha filme solo; confira o trailer

Cinema do Dragão: veja os lançamentos de filmes desta semana

Turma da Mônica pode ganhar personagem LGBTQIA+, diz Mauricio de Sousa

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"Super Escola de Heróis"

Quando: hoje, sexta-feira, 29 de outubro (29/10), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags