Projeto Pôr do Sol recebe Ciribáh Soares e Pedro Frota neste domingo, 24

Ciribah Santos e Pedro Frota se apresentam no Projeto Pôr do Sol deste domingo, 24, que ocorrerá no Lago Jacarey

O Projeto Pôr do Sol recebe os artistas Ciribáh Soares e Pedro Frota neste domingo, 24 de outubro. Na data, o caminhão itinerante começará a percorrer o Lago Jacarey a partir das 16h30min.

Ciribáh Soares é um cantor, compositor e intrumentista que já participou de shows de grandes nomes da música brasileira, como Leila Pinheiro, Ed Motta, Waldonys, Ednardo, Fausto Nilo, Zeca Baleiro e outros.

Também integrou a banda de salsa “La Santanera” como guitarrista e vocalista. Ainda gravou vários álbuns: “Acordando o Luar”, “Canto e Cantarei” e “O Samba do Grande Amor” são alguns.

O segundo artista que estará presente no domingo, 24, será Pedro Frota. O cantor, violonista e compositor faz parte da nova geração de músicos cearenses. Entre suas produções de destaque, está o show “No Ceará se tem disso sim”, em que se inspira na música nordestina para suas composições.

O Projeto Pôr do Sol acontece mensalmente no Lago Jacarey. Também está uma vez por mês na Messejana e na Barra do Ceará.

A cada duas semanas, o evento continua ocorrendo com Felipe Adjafre na avenida Beira Mar. Todos os conteúdos são transmitidos no perfil do Instagram da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).

Projeto Pôr do Sol

Quando: domingo, 24 de outubro, às 16h30min

Onde: no Lago Jacarey e no perfil do Instagram @secretariadoturismodefortaleza



