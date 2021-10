Lives de sábado, 23 de outubro (23/10): Marcelo Falcão, Agnes Nunes e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 23 de outubro (23/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 23 de outubro (23/10)

11 horas: Agnes Nunes no Inhotim

Onde: YouTube



12h30min: Artes cênicas: “O Bom Diabo”, contação de Histórias com Tia Nastácia na #ViradaSP

Onde: site



13h30min: Artes cênicas: “Histórias do Griô da montanha”, com Produtora Integrarte na #ViradaSP

Onde: site



14h15min: Artes cênicas: Pedra do Baú: mago, com Jorge Garcia na #ViradaSP

Onde: site



15h35min: Sarau Cênico: A poética das coisas em cada canto! Encanto!, com Grupo Líricas e Prosas, mato adentro, gente afora na #ViradaSP

Onde: site



16 horas: Cinema: “Superman: O Filme” na mostra “Sonora: John Williams", do Centro Cultural Banco do Brasil

Onde: site



17 horas: Música: André Prando

Onde: site



19 horas: Visita guiada ao Arte No Quilombo

Onde: site



19 horas: Projeto Som Delas

Onde: YouTube



19h30min: Música: Show da Banda Pinho Bravo, pela LBL Eventos

Onde: site



20 horas: Música: Marcelo Falcão

Onde: site



21 horas: Música: Jazz das Minas no Sesc Jazz

Onde: YouTube



21h30min: Artes cênicas: Pedra do Baú: mago, com Jorge Garcia

Onde: site



21h50min: Música: Banda Jukebox

Onde: site



23h10min: Música: Catireiros da Mantiqueira e Violeiros

Onde: site



