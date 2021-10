Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 22/10

00:30 | Out. 22, 2021

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 22 de outubro (22/10), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Casamento Grego 2"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 22 de outubro (22/10), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Kirk Jones, "Casamento Grego 2” é um longa-metragem de comédia.

Toula (Nia Vardalos) e Ian (John Corbett) continuam juntos e passam bastante tempo tentando compreender a problemática filha adolescente.

Ao se reunir em família, os Portokalos descobrem que o matrimônio dos pais de Toula nunca foi oficializado e decidem realizar mais um grande casamento grego.

Lançado em 2016, o filme conta com roteiro de Nia Vardalos e com John Corbett, Joey Fatone, Lainie Kazan e Nia Vardalos no elenco.



Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"Casamento Grego 2"

Quando: hoje, sexta-feira, 22 de outubro (22/10), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

