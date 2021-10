Lives de sexta, 22 de outubro (22/10): Tieta Macau e homenagem à Tânia Mara

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, sexta, 22 de outubro (22/10); Tieta Macau apresenta a obra audiovisual "Ancés em Rastros" no YouTube do Centro Cultural Bom Jardim

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 22 de outubro (22/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 22 de outubro (22/10)

13 horas: Pitty

Onde: Twitch

14 horas: Leitura: programação Biblioteca Indica do Centro Cultural Bom Jardim

Onde: Instagram



15 horas: Artes Cênicas: “O Gigante Egoísta” no #CulturaEmCasa

Onde: site

16 horas: Artes Cênicas: “Despertemos” no #CulturaEmCasa

Onde: site

18 horas: Bate-papo: estreia de Duna nos cinemas pelo Ingresso.com

Onde: YouTube

18 horas: Cinema: filmes “Vídeos do Minuto”, “A Sentença”, “Obscura”, “Quarta: dia de jogo”, “Um Oito Sete” no Festival de Cinema Nacional de Chapecó

Onde: InnSaei.tv

18 horas: Dança: obra audiovisual “Ancés em Rastros”, de Tieta Macau, no Centro Cultural Bom Jardim

Onde: YouTube

19 horas: Música: Projeto Tânia Maria homenageia a pianista, compositora e intérprete Tânia Maria

Onde: Instagram

19 horas: Projeto Som Delas

Onde: YouTube

20 horas: Artes Cênicas: Ateliê do Gesto apresenta espetáculo “Dança Boba”

Onde: YouTube

