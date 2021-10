Leoni retira fala homofóbica de livro após pedido de Samuel Rosa

Por meio de uma live, Leoni anunciou o relançamento do livro “Letra, música e outras conversas”, lançado pela primeira vez em 1996, e que traz entrevistas com vários artistas sobre composição. A segunda edição sofrerá algumas alterações, como a retirada de uma declaração homofóbica feita por Samuel Rosa, vocalista do Skank, a pedido do próprio cantor.

Marina Lima estava participando da transmissão ao vivo, feita através do Instagram, e trouxe o assunto à tona. "Sabe uma coisa que lembro muito desse livro seu, que você me contou na época e que eu nunca esqueci. Depois eu fui compor com esse cara. Você me contou que o Samuel (Rosa) tinha te dito uma coisa tão louca, que música com mais de três acordes era coisa de viado", relembrou a cantora.

"Eu fiquei com isso na cabeça pesando: 'mas que grilo, que medo, mais um acordezinho e vai que...'. Depois eu fui compor com ele e vi que ele era um doce, mas não falei nada", declarou Marina. Leoni então disse que o próprio Samuel pediu para que a declaração fosse retirada na segunda edição.

"Ele se arrependeu muito daquilo. Saiu no livro, mas ele me pediu para tirar da segunda edição. São coisas que a gente falava naquela época e que não tem mais a ver. No livro, eu percebi que a gente mudou muito, tem perguntas ali que eu não faria de novo. Percebi que a gente tem o direito e mudar. Não se pode julgar o passado com os olhos de hoje", afirmou.

