Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na terça, 19/10

00:30 | Out. 19, 2021

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 19 de outubro (19/10), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "De Repente 30"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 19 de outubro (19/10), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Gary Winick, "De Repente 30” é um longa-metragem de comédia.

Jenna Rink (Christa B. Allen) é uma adolescente que tenta chamar atenção dos colegas populares da escola, mas sempre passa despercebida. Ao completar 13 anos, ela decide dar uma festa de aniversário para conquistar o grupo, mas acaba não dando certo.

Os colegas acabam passando a perna em Jenna e ela termina aos prantos dentro de um armário, desejando que tivesse 30 anos. Magicamente, o desejo de Jenna se tornar realidade e ela se vê com 30 anos vivendo tudo o que sempre sonhou.

Porém, Jenna descobre que acabou se afastando do melhor amigo de infância, Matt (Mark Ruffalo), e passa a refletir sobre o que realmente importa para ela.

Lançado em 2004, o filme conta com roteiro de Josh Goldsmith e Cathy Yuspa e com Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker e Samuel Ball no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"De Repente 30"

Quando: hoje, terça-feira, 19 de outubro (19/10), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

