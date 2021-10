Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na segunda, 18/10

00:30 | Out. 18, 2021

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 18 de outubro (18/10), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Insubstituível"

Um filme francês vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 18 de outubro (18/10), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Thomas Lilti, "Insubstituível” é um longa-metragem de comédia.

Todas as pessoas numa área rural podem contar com Jean-Pierre, o médico que os atende, cura e os tranquiliza diariamente, sete dias por semana, há anos.

Com Jean-Pierre doente, Natalie, recém-formada, chega da cidade para tentar ajudá-lo e enfrenta dois grandes dilemas: conseguir se adaptar a esta nova vida e, principalmente, substituir o homem que a população acredita ser insubstituível.

Lançado em 2017, o filme conta com roteiro de Thomas Lilti e Baya Kasmi e com Francois Cluzet, Marianne Denicourt, Félix Moati e Isabelle Sadoyan no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"Insubstituível"

Quando: hoje, segunda-feira, 18 de outubro (18/10), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

