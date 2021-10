Lives de sábado, 16 de outubro (16/10): Beto Barbosa, Paulinho Moska e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 16 de outubro (16/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 16 de outubro (16/10)

14 horas: Abertura da programação do dia no Sana

Onde: YouTube



16 horas: Música: Jhusara na Festa dos 90 anos do Cristo Redentor

Onde: YouTube



16 horas: Música Instrumental: Música brasileira - Quarteto de Saxofones da Felc

Onde: YouTube



17 horas: Música: Show Guitarra Brasileira com Rogério Guimarães

Onde: YouTube



18 horas: Audiovisual: Programa "Nós No Batente" com designer de joias cearense Antônio Rabelo

Onde: YouTube



18 horas: Música: Jazz em Cena - Spectrum: Tributo a Billy Cobham

Onde: YouTube



19 horas: Música: Paulinho Moska na #ViradaSP

Onde: site do evento



20 horas: Música: "Na trilha do vinil", com Abidoral Jamacaru

Onde: YouTube



20h30min: Música: Kaê Guajajara

Onde: YouTube



21 horas: Música: Consuelo de Paula

Onde: YouTube



21h30min: Música: Beto Barbosa na #ViradaSP

Onde: site do evento



