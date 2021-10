Temperatura Máxima hoje, 10: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 10 de outubro (10/10), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Homem-Aranha: de volta ao lar". Com os atores Tom Holland e Michael Keaton no elenco, o longa é dirigido por Jon Watts, sendo exibido logo depois do programa Esporte Espetacular.

Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

Tendo 2 hora e 13 minutos de duração, o filme de aventura traz no elenco os atores Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. e Zendaya.

Qual filme: Homem-Aranha: de volta ao lar

Quando: Hoje, domingo, 10 de outubro (10/10), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

