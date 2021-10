Domingo Maior hoje, 10: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 10 de outubro (10/10). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 10 de outubro (10/10), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Transformers: a era da extinção”. Com os atores Kelsey Grammer e Nicola Peltz no elenco, o longa é dirigido por Michael Bay, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

Alguns anos após o grande confronto entre Autobots e Decepticons em Chicago, os gigantescos robôs alienígenas desapareceram. Eles são atualmente caçados pelos humanos, que não desejam passar por apuros novamente. Quando Cade encontra um caminhão abandonado, ele jamais poderia imaginar que o veículo é na verdade Optimus Prime, o líder dos Autobots. Muito menos que, ao ajudar a trazê-lo de volta à vida, Cade e sua filha Tessa entrariam na mira das autoridades americanas.

Tendo 2 hora e 45 minutos de duração, o filme de ação traz no elenco os atores Kelsey Grammer; Nicola Peltz; Jack Reynor; Stanley Tucci; Mark Wahlberg e Titus Welliver.

Filme do Domingo Maior hoje, 10

Quando: Hoje, domingo, 10 de outubro (10/10), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

