Lives de sábado, 09 de outubro (09/10): Ana Carolina, Roberta Miranda e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 09 de outubro (09/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 09 de outubro (09/10)

15 horas: Dança: "Buraco" - Elisabete Finger (Bienal Sesc de Dança)

Onde: YouTube

16 horas: Festival Ecléticos

Onde: YouTube

16 horas: Musical: Espetáculo "Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo"

Onde: Sympla

Quanto: R$ 20

16h30min: Concerto on-line Osesp

Onde: YouTube

17 horas: Música: Luana Florentino

Onde: YouTube

18 horas: Zona de Criação apresenta Viramundo e Kiko Dinucci em Baobá

Onde: YouTube



19 horas: Dança: "Iku" - Núcleo Ajeum (Bienal Sesc de Dança)

Onde: YouTube

19 horas: Música: Roberta Miranda na #ViradaSP

Onde: Site Cultura Em Casa

19h30min: Miss Plus Size Juiz de Fora 2021

Onde: Instagram

20 horas: Teatro: Monólogo "Cartas Libanesas"

Onde: Sympla

20h30min: Música: Ana Carolina e Orquestra Ouro Preto em concerto

Onde: YouTube

