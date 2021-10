Drica Moraes sofre acidente durante as gravações de "Sob Pressão"

Após o acidente, as filmagens foram paralisadas, mas segundo a Globo, a pausa já estava prevista no cronograma

Por meio de nota, a Globo informou que a atriz Drica Moraes sofreu um acidente durante as filmagens da série "Sob Pressão", drama médico inspirado no livro "Sob Pressão: A Rotina de Guerra de Um Médico Brasileiro". Segundo a emissora, a artista foi atendida e liberada para voltar à sua casa.

A colunista Fábia Oliveira, de "O Dia", afirmou que um holofote do set de gravações teria despencado e atingindo a atriz, causando um corte no rosto. Drica foi levada ao departamento médico da Globo, onde recebeu pontos no lugar do ferimento. A jornalista ainda disse que a artista optou por fazer uma intervenção cirúrgica, para evitar possíveis marcas no local, mas a emissora negou.

Sobre o assunto Adele divulga teaser e data de lançamento de "Easy On Me"

Terminou Round 6? Conheça cinco doramas de suspense e terror na Netflix

Casa Barão de Camocim abre exposição sobre identidade negra no Ceará

Atriz e diretor russos decolam para gravar primeiro filme no espaço

Morre única brasileira que gravou com Beatles; conheça Lizzie Bravo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o acidente, as gravações foram paralisadas, mas a emissora informou que essa pausa já estava prevista no cronograma de filmagens e não tem qualquer relação com o ocorrido. "A paralisação das gravações já estava prevista desde o cronograma inicial e serão retomadas na próxima semana, não guardando qualquer relação com o incidente ocorrido com a atriz Drica Moraes, durante as gravações da série, na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa", diz a nota.

Em agosto, foi lançada a quarta temporada da série e durante a coletiva de imprensa o roteirista Lucas Paraizo confirmou a quinta temporada. A produção mostra os desafios enfrentados pela equipe médica de um hospital público do Rio de Janeiro e conta com Júlio Andrade, Marjorie Estiano, Stepan Nercessian, Bruno Garcia, Pablo Sanábio e Josie Antello no elenco.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags