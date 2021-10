Tela Quente hoje: o que vai passar segunda, 4 de outubro (04/10)

00:30 | Out. 04, 2021

Um filme vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 4 de outubro (04/10), às 23h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Rawson Marshall Thurber, “Arranha-Céu: Coragem Sem Limite” é um longa-metragem de ação.

Logo após ser designado para chefiar a segurança do maior prédio da China, Will Sawyer é acusado de promover um enorme incêndio no local.

Com o fogo se alastrando, o único objetivo de Will é resgatar sua família presa na construção, que, aos poucos, rui sob o comando de um grupo de criminosos.

Lançado em 2018, o filme conta com Neve Campbell, Byron Mann, Chin Han, Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Noah Taylor, Kevin Rankin e Adrian Holmes no elenco.



Veja o trailer

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

Quando: hoje, segunda-feira, 4 de outubro (04/10), às 23h15min



Onde: no canal aberto da Globo



