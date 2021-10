Temperatura Máxima não vai passar hoje, 3; quando sessão de filme voltará?

Hoje, domingo, 3 de outubro (03/10), a Temperatura Máxima não vai ao ar na TV Globo. Programação com exibição de filme volta ao normal somente no outro fim de semana

Temperatura Máxima não vai ao ar na TV aberta hoje, domingo, 3 de outubro (03/10). A alteração é devido à final da Copa do Mundo de Futsal, que será transmitida ao vivo pela Rede Globo. O jogo será entre Argentina e Portugal. A programação volta à exibição normal no próximo domingo, 10 de outubro.

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 3 de outubro (03/10), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “O Contador”. Com os atores Ben Affleck e Anna Kendrick no elenco, o longa é dirigido por Gavin O'connor, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

A trama conta a história de Christian Wolff, um menino que desde criança sofre com ruídos altos e problemas de sensibilidade, devido ao autismo. Apesar da oferta de ir para uma clínica voltada para crianças especiais, seu pai insiste que ele permaneça morando em casa, de forma a se habituar com o mundo que o rodeia. Ao crescer, Christian se torna um contador extremamente dedicado, graças à facilidade que tem com números, mas antissocial.

