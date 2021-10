Domingo Maior hoje, 3: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 03 de outubro (03/10). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 3 de outubro (03/10), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “O Contador”. Com os atores Ben Affleck e Anna Kendrick no elenco, o longa é dirigido por Gavin O'connor, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

A trama conta a história de Christian Wolff, um menino que desde criança sofre com ruídos altos e problemas de sensibilidade, devido ao autismo. Apesar da oferta de ir para uma clínica voltada para crianças especiais, seu pai insiste que ele permaneça morando em casa, de forma a se habituar com o mundo que o rodeia. Ao crescer, Christian se torna um contador extremamente dedicado, graças à facilidade que tem com números, mas antissocial.

A partir de um escritório de contabilidade, instalado em uma pequena cidade, ele passa a trabalhar para algumas das mais perigosas organizações criminosas do mundo. Ao ser contratado para vistoriar os livros contábeis da Living Robotics, criada e gerenciada por Lamar Blackburn, Wolff logo descobre uma fraude de dezenas de milhões de dólares, o que coloca em risco sua vida e da colega de trabalho Dana Cummings.

Tendo 2 hora e 8 minutos de duração, o filme de ação traz no elenco os atores Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons e Jeffrey Tambor.

Filme do Domingo Maior hoje, 3

Quando: Hoje, domingo, 3 de outubro (03/10), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

