Lives de sábado, 2 de outubro (02/10): Saulo Duarte, Bienal de Dança e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 2 de outubro (02/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 2 de outubro (02/10)

12 horas: Debate: Rumos da exibição e distribuição de filmes (Brasil CineMundi)

Onde: cinebh.com.br

15 horas: painel “Economia Criativa em Tempo de Pandemia: Criação e Empreendedorismo”, com Tiê, Valmir Lins, André Brasileiro e William Mendonça, no YouTube

Onde: no YouTube

15h20min: Música: Saulo Duarte na #ViradaSP

Onde: Site

16 horas: Comunicação visual: Poesia da Rua, com Antônio Carlos e Ricardo Alves

Onde: YouTube

16 horas: Musical: Espetáculo "Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo"

Onde: Sympla

Quanto: R$ 20

17 horas: Musical: "Baile Partimcundum", inspirado no disco "Partimpim 2", de Adriana Calcanhotto

Onde: Sympla

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

19 horas: Teatro: Lançamento do catálogo "Arte de Resistência", do Grupo Imagens de Teatro

Onde: Instagram

19 horas: Dança: Espetáculo Matéria Escura (grupo Cena 11) - Bienal Sesc de Dança

Onde: Instagram e YouTube

19h10min: Música: Paula Lima na #ViradaSP

Onde: Site

20 horas: Poesia: Poeta Luz Ribeiro homenageia Carolina Maria de Jesus

Onde: Sympla

21 horas: Teatro: Espetáculo "A Vela", com Herson Capri e Leandro Luna

Onde: acesso pelo perfil @vivo.cultura

