Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na segunda, 27/09

Um filme chinês vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 27 de setembro (27/09), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Matthias Hoene, “Portal Dos Guerreiros” é um longa-metragem de ação.

Jack Bronson (Uriah Shelton) é um adolescente que é magicamente transportado para a China depois que um misterioso baú abre um portal ainda mais misterioso.

Lá ele aprende a converter suas habilidades de videogame para as de um guerreiro Kung Fu para salvar a Princesa Su Lin (Ni Ni) das garras do poderoso Arun The Cruel (Dave Bautista), e para isso conta com a ajuda do guarda imperial Zhao (Mark Chao).

Lançado em 2016, o filme conta com Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton e Francis Chun-tu Ng no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"Portal Dos Guerreiros"

Quando: hoje, segunda-feira, 27 de setembro (27/09), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

